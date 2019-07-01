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Хаял Алекперов появился на съемках «Х-фактор»-10

01.07.2019

Эксперт «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов появился на съемках шоу «Х-фактор». В этом году вокальный проект отмечает грандиозный праздник — 10-й день рождения! Хаял Алекперов пришел поздравить коллег и посмотреть шикарное шоу. Подробности читайте в материале. 

14 сентября стартует 10-й сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. И скоро мы станем свидетелями грандиозного дня рождения любимого проекта, который удивит количеством звезд. 

Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов появился на съемках «Х-фактор»-10. Мужчина вместе со своей семьей смотрел яркое шоу.

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Кстати, среди судей сидят две шикарные девушки и очень харизматичные артистки — Настя Каменских и Оля Полякова. Хаял Алекперов не смог устоять перед красотой певиц и сфотографировался с ними:

«С очаровательными девушками и невероятно талантливыми певицами, судьями проекта Ольгой Поляковой и Настей Каменских».

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Смотрите с 14 сентября «Х-фактор» в эфире телеканала СТБ!

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