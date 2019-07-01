Експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов з’явився на зйомках шоу «Х-фактор». Цього року вокальний проєкт відзначає грандіозне свято — 10-й день народження! Хаял Алекперов прийшов привітати колег та подивитися розкішне шоу. Подробиці читайте в матеріалі.

14 вересня стартує 10-й сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ. І скоро ми станемо свідками грандіозного дня народження улюбленого проєкту, який здивує кількістю зірок.

Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов з’явився на зйомках «Х-фактор»-10. Чоловік разом зі своєю сім’єю дивився яскраве шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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На майданчику ясновидець зустрів зіркову колегу — тренера «Зважені та щасливі» Марину Боржемську.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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До речі, серед суддів сидять дві розкішні дівчини та дуже харизматичні артистки — Настя Каменських й Оля Полякова. Хаял Алекперов не зміг встояти перед красою співачок і сфотографувався з ними:

«З чарівними дівчатами та неймовірно талановитими співачками, суддями проєкту Ольгою Поляковою та Настею Каменських».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дивіться з 14 вересня «Х-фактор» в ефірі телеканалу СТБ!