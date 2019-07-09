«Х-фактор»-10: на кастинг прийшла бек-вокалістка Наталі Могилевської

Грандіозне святкування дня народження шоу «Х-фактор» на СТБ набирає обертів! На кастинг прийшла спробувати свої сили бек-вокалістка Наталі Могилевської. Читайте докладніше в матеріалі.

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На кастинг легендарного шоу прийшла спробувати свої сили бек-вокалістка Наталі Могилевської – Марія Москвітіна. Дівчина давно мріяла потрапити на «Х-фактор» і відчути чарівну атмосферу проєкту. Для виступу співачка-початківець обрала пісню Миколи Носкова «Оно того стоит».

Як виступила Марія Москвітіна та чи оцінили судді вибір пісні — дізнайтеся з 14 вересня на телеканалі СТБ!

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Нагадаємо, Ігор Кондратюк знову став суддею «Х-фактора». Продюсер разом з іншими членами журі обере найталановитіших учасників 10 сезону «Х-фактора». У нього також буде «право вето», тобто можливість відправити учасника до тренувального табору, незважаючи на вердикти інших членів журі.

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