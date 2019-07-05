Іраклі Макацарія зізнався, що хотів би співати

Завидний холостяк і тренер 9 сезону проєкту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія відомий українському глядачеві як успішний бізнесмен і продюсер. Чоловік уже багато років привертає увагу всіх дівчат своєю харизмою і чарівністю. Але яким подивом стало для всіх, коли чоловік зізнався, що мріє співати. Що ще вдалося дізнатися редакції сайту STB.UA в Іраклі Макацарія? Читайте у матеріалі.

Іраклі Макацарія приїхав на зйомки ювілейного сезону «Х-фактор», де привітав і підтримав учасників. Ексклюзивно для сайту STB.UA чоловік зізнався, що сам хотів би співати: «Я б так хотів співати! Але, на жаль, у мене немає голосу для вокалу. І завжди, коли мене запитують, чому б я хотів навчитися, кажу: співати!»

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На зйомках «Х-фактора» тренер надихнувся талантами і завзяттям учасників до реалізації своєї мети. А на питання, з якою піснею виступив би на вокальному конкурсі він сам, Іраклі відповів однозначно: з грузинською!

«Все ще залежить від голосу і тембру виконавця. Але схиляюся все одно до грузинської пісні, після якої виконав би ще й українську», — зізнався Іраклі Макацарія.

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