Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Іраклі Макацарія повертається на СТБ

04.07.2019

Завидний холостяк, успішний продюсер, а відтепер і тренер Іраклі Макацарія повертається на телеканал СТБ. Восени боротьба почнеться не за серце головного героя проєкту «Холостяк», а за перемогу у найвагомішому шоу країни «Зважені та щасливі»-9. Як Іраклі Макацарія бере реванш – дивіться відео у матеріалі.

иракли макацария

Зйомки нового сезону проєкту «Зважені та щасливі» в самому розпалі. У центрі уваги, як і раніше, залишається новий тренер, який давно завоював всеукраїнську любов. Як вдається тренуватися «зваженим» з наставником, прес якого давно можна назвати ідеальним?

Іраклі неодноразово стверджував, що взявся за роль тренера не заради спортивного інтересу. Однак працездатність, впевненість і цілеспрямованість чоловіка дає всі шанси привести свою підопічну команду до перемоги.

Не пропустіть новий сезон найвагомішого проєкту країни «Зважені та щасливі»-2019 на телеканалі СТБ!

Video: Іраклі Макацарія повертається на СТБ

Іраклі Макацарія повертається на телеканал СТБ у ролі тренера проєкту Зважені та щасливі 2019. Як Іраклі Макацарія бере реванш - дивіться відео у матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати