Завидний холостяк, успішний продюсер, а відтепер і тренер Іраклі Макацарія повертається на телеканал СТБ. Восени боротьба почнеться не за серце головного героя проєкту «Холостяк», а за перемогу у найвагомішому шоу країни «Зважені та щасливі»-9. Як Іраклі Макацарія бере реванш – дивіться відео у матеріалі.

Зйомки нового сезону проєкту «Зважені та щасливі» в самому розпалі. У центрі уваги, як і раніше, залишається новий тренер, який давно завоював всеукраїнську любов. Як вдається тренуватися «зваженим» з наставником, прес якого давно можна назвати ідеальним?

Іраклі неодноразово стверджував, що взявся за роль тренера не заради спортивного інтересу. Однак працездатність, впевненість і цілеспрямованість чоловіка дає всі шанси привести свою підопічну команду до перемоги.

Не пропустіть новий сезон найвагомішого проєкту країни «Зважені та щасливі»-2019 на телеканалі СТБ!

Video: Іраклі Макацарія повертається на СТБ Іраклі Макацарія повертається на телеканал СТБ у ролі тренера проєкту Зважені та щасливі 2019. Як Іраклі Макацарія бере реванш - дивіться відео у матеріалі