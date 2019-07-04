Завидный холостяк, успешный продюсер, а отныне и тренер Иракли Макацария возвращается на телеканал СТБ. Этой осенью борьба начнется не за сердце главного героя проекта «Холостяк», а за победу в самом весомом шоу страны «Зважені та щасливі»-9. Как Иракли Макацария берет реванш – смотрите видео в материале.

Съемки нового сезона проекта «Зважені та щасливі» в самом разгаре. В центре внимания по-прежнему остается новый тренер, который давно заполучил всеукраинскую любовь. Как удается тренироваться «зваженим» с наставником, пресс которого давно можно назвать идеальным?

Иракли неоднократно утверждал, что взялся за роль тренера не ради спортивного интереса. Однако трудоспособность, уверенность и целенаправленность мужчины дает все шансы привести свою подопечную команду к победе.

Не пропустите новый сезон самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі»-2019 на телеканале СТБ!

Video: Иракли Макацария возвращается на СТБ Иракли Макацария возвращается на телеканал СТБ в роли тренера проекта Зважені та щасливі 2019. Как Иракли Макацария берет реванш – смотрите видео в материале