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Иракли Макацария признался, что хотел бы петь

05.07.2019

Завидный холостяк и тренер 9 сезона проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария известен украинскому зрителю как успешный бизнесмен и продюсер.  Мужчина уже много лет привлекает внимание всех девушек своей харизмой и обаянием. Но каким удивлением стало для всех, когда мужчина признался, что мечтает петь. Что еще удалось узнать редакции сайта STB.UA у Иракли Макацария? Читайте в материале.

иракли макацария

Иракли Макацария приехал на съемки юбилейного сезона «Х-фактор», где поздравил и поддержал участников. Эксклюзивно для сайта STB.UA мужчина признался, что сам хотел бы петь: «Я бы так хотел петь! Но, к сожалению, у меня нет голоса для вокала. И всегда, когда меня спрашивают, чему бы я хотел научиться, говорю: петь!»

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На съемках «Х-фактора» тренер вдохновился талантами и рвением участников к реализации своей цели. А на вопрос о том, с какой песней выступил бы на вокальном конкурсе он сам, Иракли ответил однозначно: с грузинской!

иракли макацария

«Все еще зависит от голоса и тембра исполнителя. Но склоняюсь все равно к грузинской песне, после которой исполнил бы еще и украинскую», — признался Иракли Макацария.

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