Ніно Катамадзе повернулася у журі «Х-фактора»

Грандіозне святкування 10-го дня народження шоу «Х-фактор» на СТБ набирає обертів! Привітати проєкт збираються всі найяскравіші артисти шоу-бізнесу. Вони з’являються як за лаштунками проєкту, так і за суддівським столом, тому практично щодня учасників зустрічає нова четвірка журі. Більше читайте у матеріалі.

Заради улюбленого проєкту на один день в Україну прилетіла зірка світового джазу, грузинська співачка і композитор Ніно Катамадзе. Вона зайняла місце за суддівським столом Х як запрошений член журі. Ніно не приховує радості знову опинитися на «Х-факторі».

«Я дуже щаслива знову побачити улюблених колег, друзів і знімальну групу. Я згадую проєкт щоразу з дуже трепетною любов’ю, і мені вже давно хотілося їх всіх побачити, тому я залюбки приїхала саме сьогодні!» — поділилася Катамадзе.

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Ніно вже була у кріслі Х в п’ятому і шостому сезонах шоу. Її підопічний Дмитро Бабак став переможцем «Х-фактор»-5. Цього разу в Ніно Катамадзе, як і у інших запрошених суддів, є унікальне право — подарувати учаснику квиток у тренувальний табір, незважаючи на вердикти колег.

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