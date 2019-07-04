Нино Катамадзе вернулась в жюри «Х-фактора»

Грандиозное празднование 10-го дня рождения шоу «Х-фактор» на СТБ набирает обороты! Поздравить проект собираются все самые яркие артисты шоу-бизнеса. Они появляются как за кулисами проекта, так и за судейским столом, поэтому практически каждый день участников встречает новая четверка жюри. Подробнее читайте в материале.

Ради любимого проекта на один день в Украину прилетела звезда мирового джаза, грузинская певица и композитор Нино Катамадзе. Она заняла место за судейским столом Х как приглашенный член жюри. Нино не скрывает радости снова оказаться на «Х-факторе».

«Я очень счастлива вновь увидеть любимых коллег, друзей и съемочную группу. Я вспоминаю проект каждый раз с очень трепетной любовью, и мне уже давно хотелось их всех увидеть, поэтому я с удовольствием приехала именно сегодня!» — поделилась Катамадзе.

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Нино уже была в кресле Х в пятом и шестом сезонах шоу. Ее подопечный Дмитрий Бабак стал победителем «Х-фактор»-5. На этот раз у Нино Катамадзе, как и у остальных приглашенных судей, есть уникальное право – подарить участнику билет в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег.

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