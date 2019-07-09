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«Х-фактор»-10: на кастинг пришла бэк-вокалистка Натальи Могилевской

09.07.2019

Грандиозное празднование дня рождения шоу «Х-фактор» на СТБ набирает обороты! На кастинг пришла попробовать свои силы бэк-вокалистка Натальи Могилевской. Читайте подробнее в материале. 

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Х-факторь 10 на кастинг пришла бэк-вокалистка Натальи Могилевской

На кастинг легендарного шоу пришла попробовать свои силы бэк-вокалистка Натальи Могилевской —  Мария Москвитина. Девушка давно мечтала попасть на «Х-фактор» и ощутить волшебную атмосферу проекта. Для выступления начинающая певица выбрала песню Николая Носкова «Оно того стоит».

Как выступила Мария Москвитина и оценили ли судьи выбор песни — узнайте с 14 сентября на телеканале СТБ! 

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Напомним, Игорь Кондратюк снова стал судьей «Х-фактора». Продюсер вместе с остальными членами жюри выберет самых талантливых участников 10 сезона «Х-фактора». У него также будет «право вето», то есть возможность отправить участника в тренировочный лагерь, несмотря на вердикты остальных членов жюри.

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