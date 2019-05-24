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Весільні деталі: стиль бохо і три чудових образи Насті Каменських

24.05.2019

Вчора відбулась найгучніша подія століття весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Весілля пройшло в стилі романтичного бохо-рустик. Читайте в матеріалі подробиці та дивіться добірку трьох чудових образів нареченої!

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детали свадьбы насти каменских

Вчора відбулося найгучніша подія століття весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Весілля пройшло в стилі романтичного бохо-рустик і всі деталі: від декору до нарядів нареченої, були витримані в цій стилістиці. Оформленням заходу займалися GG Project, а всі флористичні елементи, включаючи неймовірну арку, втілила студія Fiori. Протягом всього прекрасного свята Настя з’являлася в різних вишуканих образах.

свадьба насти каменских и потапа

Першим став образ, характерний для нареченої, яка готується до одного з найважливіших днів білий ніжний шовковий халат, рукава якого прикрашали повітряні пір’їнки. На спині вироби красувався напис Bride, вишита білим перлами. Виріб в концептуальному стилі з унікальним авторським дизайном, створили і подарували Насті близькі подруги на дівич-вечорі, що був проведений незадовго до весілля.

свадьба насти каменских и потапа

Другим і головним образом свята стала неперевершена весільна сукня, що вражає своєю пишністю, те саме плаття мрії для такого особливого і важливого дня. Сукню-конструктор бренду Galia Lahav до п’ят з приталеним силуетом, з глибоким вирізом-декольте прикрашав ніжний гіпюр і делікатна вишивка ручної роботи. Варто відзначити, що розкоші весільного вбрання додавала спідниця в кілька шарів з довгим шлейфом, поверх яких була найтонша сітка і вишукана органза. Щаслива наречена виглядала неповторно, зачаровувала своєю красою і чуттєвістю. За словами наближених до співачки джерел, саме таке вбрання уявляла собі Настя для свого ідеального весілля, і вона була шалено щаслива, що їй вдалося знайти досконалу сукню.

свадьба насти каменских и потапа

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Наприкінці свята прекрасна Настя Каменських перевтілилася: до гостей неперевершена співачка вийшла в доволі спортивному образі. На ній було біле лаконічне плаття, поверх якого вона накинула напівпрозорий бомбер з органзи з вишивкою Wifey. Також виконавиця віддала перевагу масивним кросівкам Buffalo. Такий образ Настя Каменських вибирала і створила спільно зі своєю стилісткою Ірою Лан і швачкою-конструктором Тетяною Ларіною. Образ був продуманий так, щоб Настя відчувала себе максимально комфортно, і він відображав її власний стиль: в повсякденному житті співачка віддає перевагу спортивним силуетам і, в цілому, підтримує любов до спорту. Ці два фактори і лягли в основу створення третього весільного лука.

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