Вчора відбулась найгучніша подія століття — весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Весілля пройшло в стилі романтичного бохо-рустик. Читайте в матеріалі подробиці та дивіться добірку трьох чудових образів нареченої!

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Вчора відбулося найгучніша подія століття — весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Весілля пройшло в стилі романтичного бохо-рустик і всі деталі: від декору до нарядів нареченої, були витримані в цій стилістиці. Оформленням заходу займалися GG Project, а всі флористичні елементи, включаючи неймовірну арку, втілила студія Fiori. Протягом всього прекрасного свята Настя з’являлася в різних вишуканих образах.

Першим став образ, характерний для нареченої, яка готується до одного з найважливіших днів — білий ніжний шовковий халат, рукава якого прикрашали повітряні пір’їнки. На спині вироби красувався напис Bride, вишита білим перлами. Виріб в концептуальному стилі з унікальним авторським дизайном, створили і подарували Насті близькі подруги на дівич-вечорі, що був проведений незадовго до весілля.

Другим і головним образом свята стала неперевершена весільна сукня, що вражає своєю пишністю, те саме плаття мрії для такого особливого і важливого дня. Сукню-конструктор бренду Galia Lahav до п’ят з приталеним силуетом, з глибоким вирізом-декольте прикрашав ніжний гіпюр і делікатна вишивка ручної роботи. Варто відзначити, що розкоші весільного вбрання додавала спідниця в кілька шарів з довгим шлейфом, поверх яких була найтонша сітка і вишукана органза. Щаслива наречена виглядала неповторно, зачаровувала своєю красою і чуттєвістю. За словами наближених до співачки джерел, саме таке вбрання уявляла собі Настя для свого ідеального весілля, і вона була шалено щаслива, що їй вдалося знайти досконалу сукню.

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