Весілля Насті Каменських і Потапа: кадри з святкування

Сьогодні, 23 травня, відбулося весілля судді шоу «Х-фактор» Насті Каменських і відомого українського співака та продюсера Олексія Потапенка. Дивіться перші кадри з святкування в нашій добірці!

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Весілля проходить в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі присутні зірки українського шоу-бізнесу. Для церемонії Настя Каменських вибрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias». Для нареченого підібрали костюм кольору слонової кістки, що ідеально доповнював плаття нареченої.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан о @nadyadorofeeva (@nadia_dorofeeva_so_dodo) 23 Май 2019 в 7:40 PDT

Закохані не приховували свої почуття, коли наречена йшла до вівтаря жених ледь стримував сльози. В кінці весільної церемонії Потап підхопив Настю і закрутив в обіймах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПТП|NK (@fan_potap_nastya) 23 Май 2019 в 7:43 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk) 23 Май 2019 в 7:40 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан о @nadyadorofeeva (@nadia_dorofeeva_so_dodo) 23 Май 2019 в 7:44 PDT

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Публикация от Мир турецких сериалов (@turk.ser.ru) 23 Май 2019 в 8:32 PDT

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