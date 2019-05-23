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Весілля Насті Каменських і Потапа: кадри з святкування

23.05.2019

Сьогодні, 23 травня, відбулося весілля судді шоу «Х-фактор» Насті Каменських і відомого українського співака та продюсера Олексія Потапенка. Дивіться перші кадри з святкування в нашій добірці!

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Весілля проходить в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі присутні зірки українського шоу-бізнесу. Для церемонії Настя Каменських вибрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias». Для нареченого підібрали костюм кольору слонової кістки, що ідеально доповнював плаття нареченої.


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Публикация от Фан о @nadyadorofeeva (@nadia_dorofeeva_so_dodo) 

Закохані не приховували свої почуття, коли наречена йшла до вівтаря жених ледь стримував сльози. В кінці весільної церемонії Потап підхопив Настю і закрутив в обіймах.

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Публикация от ПТП|NK (@fan_potap_nastya) 


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Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

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Публикация от Мир турецких сериалов (@turk.ser.ru)

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