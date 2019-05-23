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Весілля Насті Каменських і Потапа: кадри з святкування
23.05.2019
Сьогодні, 23 травня, відбулося весілля судді шоу і відомого українського співака та продюсера Олексія Потапенка. Дивіться перші кадри з святкування в нашій добірці! «Х-фактор» Насті Каменських
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Весілля проходить в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі присутні зірки українського шоу-бізнесу. Для церемонії Настя Каменських вибрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias». Для нареченого підібрали костюм кольору слонової кістки, що ідеально доповнював плаття нареченої.
Закохані не приховували свої почуття, коли наречена йшла до вівтаря жених ледь стримував сльози. В кінці весільної церемонії Потап підхопив Настю і закрутив в обіймах.
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Публикация от Мир турецких сериалов (@turk.ser.ru) 23 Май 2019 в 8:32 PDT
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