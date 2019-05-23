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Настя Каменських показала, як готується до весілля: перші кадри

23.05.2019

Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських поділилася з шанувальниками першими кадрами з підготовки до весілля. Дивіться фотодобірку далі в матеріалі.

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Настя Каменских показала, как готовится к свадьбе: первые кадры

Сьогодні, 23 травня, відбудеться одна з найочікуваніших подій вітчизняного шоу-бізнесу весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Щаслива наречена поділилася кадрами з підготовки до такої важливої події.


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 

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Публикация от Lida Kamenskykh (@lida.kamenskux)

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Нагадаємо, торжество, підготовка до якого йде повним ходом, пройде в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі очікується багато зірок шоу-бізнесу. Для церемонії Настя Каменських вибрала бездоганне весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias».

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