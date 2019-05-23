Настя Каменських показала, як готується до весілля: перші кадри

Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських поділилася з шанувальниками першими кадрами з підготовки до весілля. Дивіться фотодобірку далі в матеріалі.

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Сьогодні, 23 травня, відбудеться одна з найочікуваніших подій вітчизняного шоу-бізнесу — весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. Щаслива наречена поділилася кадрами з підготовки до такої важливої події.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Май 2019 в 5:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Май 2019 в 4:22 PDT

Чи не стримує емоцій і мама співачки, опублікувавши на сторінці в соціальній мережі фото з підписом: «Це найкращий день мого життя»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lida Kamenskykh (@lida.kamenskux) 23 Май 2019 в 4:40 PDT

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