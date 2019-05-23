Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: Настя Каменських стане дружиною Олексія Потапенка. У день їхнього весілля Потап випустив кліп «Константа», в якому Настя стала головною героїнею. Читайте докладніше.

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Дивіться кліп Потапа «Константа» присвячений весіллю з Настею Каменських просто зараз!

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: Настя Каменських стане нареченою Олексія Потапенка. У день їхнього весілля Потап випустив кліп «Константа», в якому Настя стала головною героїнею. Цитуючи його трек можна зрозуміти, що він підтримував прагнення Насті залишити відносини тільки один для одного. Потап берег почуття неспроста: в першу чергу він піклувався про неї – важливому в його житті людині.

«Я намагався вберегти її від зайвих очей, слів, постів. Я буваю дуже відвертим тільки з потаємним для мене. Любов була, є і буде, — ділиться Олексій в ніжній пісні «Константа», яку присвятив коханій, — Я люблю тебе більше всіх на цьому світі, у нас будуть гарні милі діти, люблю тебе більше всіх в цьому всесвіті. Моє кохання — це константа, вона незмінна».

Нагадаємо, для церемонії, яка пройде сьогодні, 23 травня, наречена вибрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias».

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