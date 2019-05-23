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Потап выпустил клип, посвященный свадьбе с Настей Каменских

23.05.2019

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет женой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Читайте подробнее. 

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Смотрите клип Потапа «Константа» посвященный свадьбе с Настей Каменских прямо сейчас! 

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Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет невестой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Цитируя его трек можно понять, что он поддерживал стремление Насти оставить отношения только друг для друга. Потап берег чувства неспроста: в первую очередь он заботился о ней — важном в его жизни человеке.

«Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с сокровенным для меня. Любовь была, есть и будет, — делится Алексей в нежной песне «Константа», которую посвятил возлюбленной, — Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь — это константа, она неизменна».

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Напомним, для церемонии, которая пройдет сегодня, 23 мая, невеста выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias».

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 Поделиться своей радостью в самый важный день Потап и Настя решили из-за любви к своим поклонникам, с верой в то, что они разделят самые искренние чувства в этот особенный день. Алексей Потапенко и Настя Каменских искренне влюблены и счастливы.

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