Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет женой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Читайте подробнее.

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Смотрите клип Потапа «Константа» посвященный свадьбе с Настей Каменских прямо сейчас!

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет невестой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Цитируя его трек можно понять, что он поддерживал стремление Насти оставить отношения только друг для друга. Потап берег чувства неспроста: в первую очередь он заботился о ней — важном в его жизни человеке.

«Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с сокровенным для меня. Любовь была, есть и будет, — делится Алексей в нежной песне «Константа», которую посвятил возлюбленной, — Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь — это константа, она неизменна».

Напомним, для церемонии, которая пройдет сегодня, 23 мая, невеста выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias».

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