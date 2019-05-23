Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских станет женой известного украинского певца Алексея Потапенко. Читайте подробнее.

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Настя Каменских и Потап — артисты, которые благодаря упорному труду и творческому подходу построили настоящую империю под названием «Потап и Настя». Их легендарный дуэт стал прорывом и обрел популярность в разных уголках мира. Алексей Потапенко и Настя Каменских поистине заслуживают звания power couple, ведь таких высот, которые они покорили вместе, достигают далеко не все артисты.

Кроме творчества и колоссального успеха Каменских и Потапа объединяет еще и настоящая искренняя любовь. Настя не раз подчеркивала в своих интервью, что, по ее мнению, счастье любит тишину. Поэтому пара не спешила рассказывать о своих нежных чувствах миру, а бережно хранила их только для себя. Но так как к Насте и ее возлюбленному Алексею приковано такое же пристальное внимание, как к королевской семье, они решили, что пришло время поделиться своим счастьем с поклонниками: раз и навсегда заявить миру, что они счастливая влюбленная пара.

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет женой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Цитируя его трек можно понять, что он поддерживал стремление Насти оставить отношения только друг для друга. Потап берег чувства неспроста: в первую очередь он заботился о ней — важном в его жизни человеке.

«Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с сокровенным для меня. Любовь была, есть и будет, — делится Алексей в нежной песне «Константа», которую посвятил возлюбленной. — Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь — это константа, она неизменна».

Настя Каменских в свою очередь посвятила возлюбленному романтическую и нежную песню «Обіцяю», клип на которую пропитан символизмом: от образов, в которых Настя предстала перед зрителями, до ключевого момента видео — тянущихся навстречу рук, как в картине Микеланджело «Рождение Адама». Одна из них – рука Насти, а вторая — Потапа. В конце клипа певица появляется в белом платье, тем самым намекая о предстоящем событии. Если присмотреться к новому видео Потапа, можно заметить, что это логическое продолжение клипа «Обіцяю»: исполнитель как будто начинает свою песню в ответ на признание Насти. Слова песни «Обіцяю» доносятся из самого сердца исполнительницы, а любовью наполнена каждая строка.

«Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам’ятай про це», — нежно обещает Настя Каменских в конце романтического трека.

Для церемонии, которая пройдет сегодня, 23 мая, невеста выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias».

Поделиться своей радостью в самый важный день Потап и Настя решили из-за любви к своим поклонникам, с верой в то, что они разделят самые искренние чувства в этот особенный день. Алексей Потапенко и Настя Каменских искренне влюблены и счастливы.

Смотрите клип «Константа» прямо сейчас!

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