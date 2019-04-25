Настя Каменских – «Обіцяю»: премьера клипа
Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентовала новую украиноязычную лирическую песню «Обіцяю», которую дополнил невероятно красивый и концептуальный клип. Певица превратила музыкальный ролик в настоящий арт-проект. Читайте подробнее.
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Текст песни:
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю
Біла троянда розквітла
Я простягнула руки до світла
І новий день увірвався у місто, вмитий дощем
Біла троянда, небо блакитне
Моє кохання знову розквітне
Разом з тобою хочу прокинутись, сонце моє
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю
Біла троянда – полум’я ночі
Я закриваю від дотику очі
І порина/ю у вимір любові і почуттів
Напевно ти скажеш, певно ти знаєш
Просто дарма ти не обіцяєш
А я обіцяю любити тебе назавжди
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю
Запалає наш ранок
Холод ночі залишив свій слід
Я хотіла б сказати
Що твоєю буду я назавжди
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Бути тобі морем
Небом бути зоряним
Обіцяю
Обі-обіцяю
Я тобі обіцяю
Обі-обіцяю
Шепотіло тіло
Як тебе хотіла я
Обіцяю
Обі-обіцяю
Как создавалась песня и клип Насти Каменских «Обіцяю»?
Настя Каменских презентовала новую украиноязычную лирическую песню «Обіцяю». Трек получился очень нежным и романтичным, а основным лейтмотивом композиции стала любовь. Песню дополнил невероятно красивый и концептуальный клип. Артистка, как обычно, идет впереди всех: она превратила музыкальный ролик в настоящий арт-проект.
Режиссерами видеработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников. В видео воссоздаются картины, которые являются шедеврами мирового искусства. Настя предстает перед нами в образе Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет Девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь любви и радости из картины «Весна», богиню Венеру из работы Боттичелли. В клипе также есть отсылка к живописи Ван Гога — его знаменитые «Подсолнухи», и главный фрагмент картины «Сотворение Адама», написанной великим художником эпохи Возрождения Микеланджело. Когда-то, чтобы увековечить свои чувства, художники писали картины. Именно эта идея лежит в основе видео: воссоздав известные шедевры, Настя Каменских признается в вечной любви.
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В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации, которые отражают модные тенденции нашего времени. Образы наполнены смыслами, которые сводятся к концепту недосказанности: Мона Лиза с загадочной улыбкой, Олимпия, которая манит взглядом каждого, кто осмелится посмотреть ей в глаза, девушка с жемчужной сережкой как будто застыла в моменте, обернувшись лишь на секунду.
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Картины объединяет и концепт безусловной любви, как у Фриды Кало и Диего Риверы, Густава Климта и Адели Блох-Бауэр. Настя также олицетворяет саму любовь в образе римской богини Венеры и становится одной из граций, которых в древнегреческой мифологии считали богинями целомудрия, красоты и любви.
За каждым холстом стоит трогательная история, которая обычно остается за рамой картины. Так и в клипе Насти история великой любви остается за кадром, а зрителю дается лишь тонкий намек. Одной из центральных сцен клипа является символическое воспроизведение элемента картины Микеланджело «Сотворение Адама» — тянущиеся друг к другу руки. В этот момент Настя обращается к своему возлюбленному с нежным признанием, а сам жест символизирует гигантскую творческую энергию.
«Сквозь призму картин, которые ознаменовали эпохи, мы хотели передать не только женскую красоту разных времен, но и различные архетипы. Ведь каждая героиня картины символизирует разные аспекты женской натуры», — рассказывают режиссеры клипа Денис Маноха и Максим Шелковников.
«Для меня это очень особенная песня, в которую я вложила душу, поэтому и клип на нее совершенно особенный. Это красивое признание в любви. Это чувство настолько сильное и высокое, что именно оно вдохновило меня на создание такого своеобразного арт-проекта. Все картины — воплощение любви и особенных эмоций, которые с ней связаны. Мне хочется увековечить это чувство точно так же, как великие мастера изображали своих возлюбленных на холсте», — делится Настя Каменских.
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