Настя Каменских показала, как провела время в Лос-Анджелесе

На канале судьи «Х-фактор» Насти Каменских вышел новый влог из Америки, где она показала закулисье съемок для топовых американских телепрограмм, в которых презентовала свой испаноязычный хит «Peligroso». Также Настя показала процесс создания новой песни на студии вместе с Потапом, где ранее записывались Lady Gaga, Christina Aguilera и другие всемирно известные звезды. Читайте подробнее.

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Смотрите блог судьи «Х-фактор» Насти Каменских из Америки прямо сейчас!

Сегодня на Youtube-канале певицы Насти Каменских вышла новая серия NKblog из солнечного Лос-Анджелеса. Певица показала бэкстейдж со съемок самых популярных латиноамериканских шоу, куда ее пригласили презентовать хит «Peligroso». Одной из таких программ стала Buenas Dias Familia на канале Estrella TV, где артистка презентовала покорившую континенты песню «Peligroso». Именно с ней Настя впервые в истории украинского шоу-бизнеса попала в один из самых авторитетных музыкальных чартов Billboard и продержалась там 6 недель. Как первая украинка, завоевавшая всемирно известный чарт, Настя Каменских также дала интервью популярному американскому телеканалу LATV и Telemundo.

В новой серии видеоблога также показала закулисье работы над новой англоязычной композицией в студии звукозаписи вместе с Потапом. Артисты продолжают творить музыку вместе и выпускают хит за хитом. Каждый трек, созданный в этом творческом тандеме, бьет рекорды популярности. В новой серии NKblog Настя Каменских и Потап рассказали об особенностях процесса записи песен в Америке, работе с номинантом Грэмми и поделились музыкальными секретами.

«Ребята, сегодня вышел долгожданный выпуск NKblog из Америки. В нем вы увидите мое путешествие в Лос-Анджелес, бэкстейдж самых популярных латиноамериканских телешоу, а также процесс создания новой песни. Это еще одна маленькая победа, потому что было проделано нереально много работы. Первая часть выпуска из Лос-Анджелеса уже доступна. Очень надеюсь, что он вдохновит вас на свои свершения и подвиги», — делится Настя Каменских.

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Напомним, с песней «Peligroso» Каменских стала первой украинской певицей, которая попала в самый авторитетный мировой музыкальный чарт Billboard, а также представила Украину на красной дорожке музыкальной премии Latin Grammys.

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