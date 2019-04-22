Настя Каменських показала, як провела час у Лос-Анджелесі

На каналі судді «Х-фактор» Насті Каменських вийшов новий влог з Америки, де вона показала залаштунки зйомок для топових американських телепрограм, в яких презентувала свій іспаномовний хіт «Peligroso». Також Настя показала процес створення нової пісні на студії разом із Потапом, де раніше записувалися Lady Gaga, Christina Aguilera й інші всесвітньовідомі зірки. Читайте докладніше.

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Дивіться блог судді «Х-фактор» Насті Каменських з Америки просто зараз!

Сьогодні на Youtube-каналі співачки Насті Каменських вийшла нова серія NKblog із сонячного Лос-Анджелеса. Співачка показала бекстейдж зі зйомок найпопулярніших латиноамериканських шоу, куди її запросили презентувати хіт «Peligroso». Однією з таких програм стала Buenas Dias Familia на каналі Estrella TV, де артистка презентувала пісню, що підкорила континенти, — «Peligroso». Саме з нею Настя вперше в історії українського шоу-бізнесу потрапила в один із найавторитетніших музичних чартів Billboard і протрималася там 6 тижнів. Як перша українка, яка завоювала всесвітньовідомий чарт, Настя Каменських також дала інтерв’ю популярному американському телеканалу LATV і Telemundo.

У новій серії відеоблогу також показала залаштунки роботи над новою англомовною композицією в студії звукозапису разом із Потапом. Артисти продовжують творити музику разом і випускають хіт за хітом. Кожен трек, створений в цьому творчому тандемі, б’є рекорди популярності. У новій серії NKblog Настя Каменських і Потап розповіли про особливості процесу запису пісень в Америці, роботу з номінантом Греммі та поділилися музичними секретами.

«Сьогодні вийшов довгоочікуваний випуск NKblog з Америки. У ньому ви побачите мою подорож у Лос-Анджелес, бекстейдж найпопулярніших латиноамериканських телешоу, а також процес створення нової пісні. Це ще одна маленька перемога, тому що було зроблено нереально багато роботи. Перша частина випуску з Лос-Анджелеса вже доступна. Маю велику надію, що він надихне вас на свої звершення і подвиги», — ділиться Настя Каменських.

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Нагадаємо, з піснею «Peligroso» Каменських стала першою українською співачкою, яка потрапила в найавторитетніший світовий музичний чарт Billboard, а також представила Україну на червоній доріжці музичної премії Latin Grammys.

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