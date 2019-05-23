Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських стане дружиною відомого українського співака Олексія Потапенка. Читайте докладніше.

Більше на тему: Настя Каменських – «Обіцяю»: прем’єра кліпу

Настя Каменських і Потап — артисти, які завдяки наполегливій праці і творчому підходу побудували справжню імперію під назвою «Потап и Настя». Їхній легендарний дует став проривом і здобув популярність у різних куточках світу. Олексій Потапенко і Настя Каменських воістину заслуговують на звання power couple, адже таких висот, які вони підкорили разом, досягають далеко не всі артисти.

Крім творчості і колосального успіху Каменських і Потапа об’єднує ще й справжнє щире кохання. Настя не раз підкреслювала в своїх інтерв’ю, що, на її думку, щастя любить тишу. Тому пара не поспішала розповідати про свої ніжні почуття світу, а дбайливо зберігала їх тільки для себе. Але через те, що до Насті і її коханого Олексія прикута така ж пильна увага, як і до королівської сім’ї, вони вирішили, що настав час поділитися своїм щастям із шанувальниками: раз і назавжди заявити світові, що вони щаслива закохана пара.

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: Настя Каменських стане дружиною Олексія Потапенка. У день їхнього весілля Потап випустив кліп «Константа», в якому Настя стала головною героїнею. Цитуючи його трек можна зрозуміти, що він підтримував прагнення Насті залишити відносини тільки один для одного. Потап оберігав почуття неспроста: в першу чергу він піклувався про неї – важливу в його житті людину.

«Я намагався вберегти її від зайвих очей, слів, постів. Я буваю дуже відвертим тільки з потаємним для мене. Кохання було, є і буде, — ділиться Олексій в ніжній пісні «Константа», яку присвятив коханій. — Я люблю тебе більше всіх на цьому світі, у нас будуть гарні милі діти, люблю тебе більше всіх у цьому всесвіті. Моя любов — це константа, вона незмінне».

Настя Каменських в свою чергу присвятила коханому романтичну і ніжну пісню «Обіцяю», кліп на яку просякнутий символізмом: від образів, в яких Настя постала перед глядачами, до ключового моменту відео — тягнуться одна до оддної руки, як в картині Мікеланджело «Народження Адама». Одна з них — рука Насті, а друга — Потапа. В кінці кліпу співачка з’являється у білій сукні, тим самим натякаючи на майбутню подію. Якщо придивитися до нового відео Потапа, можна помітити, що це логічне продовження кліпу «Обіцяю»: виконавець начебто починає свою пісню у відповідь на зізнання Насті. Слова пісні «Обіцяю» доносяться з самого серця виконавиці, а коханням наповнений кожний рядок.

«Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам’ятай про це», — ніжно обіцяє Настя Каменських у кінці романтичного треку.

Для церемонії, яка відбудеться сьогодні, 23 травня, наречена обрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias».

Поділитися своєю радістю у найважливіший день Потап і Настя вирішили через любов до своїх шанувальників, з вірою в те, що вони розділять найщиріші почуття у цей особливий день. Олексій Потапенко і Настя Каменських щиро закохані і щасливі.

Дивіться кліп «Константа» просто зараз!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ