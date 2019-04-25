Суддя «Х-фактор» Настя Каменських презентувала нову україномовну ліричну пісню «Обіцяю», яку доповнив неймовірно красивий і концептуальний кліп. Співачка перетворила музичний ролик на справжній арт-проект. Читайте докладніше.

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Текст пісні:

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Біла троянда розквітла

Я простягнула руки до світла

І новий день увірвався у місто, вмитий дощем

Біла троянда, небо блакитне

Моє кохання знову розквітне

Разом з тобою хочу прокинутись, сонце моє

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Біла троянда – полум’я ночі

Я закриваю від дотику очі

І порина/ю у вимір любові і почуттів

Напевно ти скажеш, певно ти знаєш

Просто дарма ти не обіцяєш

А я обіцяю любити тебе назавжди

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Запалає наш ранок

Холод ночі залишив свій слід

Я хотіла б сказати

Що твоєю буду я назавжди

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Як створювались пісня і кліп Насті Каменських «Обіцяю»?

Настя Каменських презентувала нову україномовну ліричну пісню «Обіцяю». Трек вийшов дуже ніжним і романтичним, а основним лейтмотивом композиції стала любов. Пісню доповнив неймовірно красивий і концептуальний кліп. Артистка, як зазвичай, йде попереду всіх: вона перетворила музичний ролик на справжній арт-проект.

Режисерами відероботи стали Денис Маноха і Максим Шелковников. У відео відтворюються картини, які є шедеврами світового мистецтва. Настя постає перед нами в образі Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії з картини Мане, уособлює Дівчину з перловою сережкою Яна Вермеєра, леді Ліліт Данте Габріеля Россетті, одну з богинь любові і радості з картини «Весна», богиню Венеру з роботи Боттічеллі. У кліпі також є відсилання до живопису Ван Гога — його знамениті «Соняшники», і головний фрагмент картини «Створення Адама», написаної великим художником епохи Відродження Мікеланджело. Колись, щоб увічнити свої почуття, художники писали картини. Саме ця ідея лежить в основі відео: відтворивши відомі шедеври, Настя Каменських освідчується у вічній любові.

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У кадрі Настя залишається загадковою красунею з різних епох в сучасній інтерпретації, які відображають модні тенденції нашого часу. Образи наповнені смислами, які зводяться до концепту недомовленості: Мона Ліза із загадковою посмішкою, Олімпія, яка вабить поглядом кожного, хто наважиться подивитися їй в очі, дівчина з перловою сережкою начебто застигла в моменті, обернувшись лише на секунду.

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Картини об’єднує і концепт безумовної любові, як у Фріди Кало і Дієго Рівери, Густава Клімта і Аделі Блох-Бауер. Настя також уособлює саму любов в образі римської богині Венери і стає однією з грацій, яких у давньогрецькій міфології вважали богинями цнотливості, краси і любові.

За кожним полотном стоїть зворушлива історія, яка зазвичай залишається за рамою картини. Так і в кліпі Насті історія великої любові залишається за кадром, а глядачеві дається лише тонкий натяк. Однією з центральних сцен кліпу є символічне відтворення елемента картини Мікеланджело «Створення Адама» — руки, які тягнуться одна до одної. У цей момент Настя звертається до свого коханого з ніжним зізнанням, а сам жест символізує гігантську творчу енергію.

«Крізь призму картин, які ознаменували епохи, ми хотіли передати не тільки жіночу красу різних часів, а й різні архетипи. Адже кожна героїня картини символізує різні аспекти жіночої натури», — розповідають режисери кліпу Денис Маноха і Максим Шелковников.

«Для мене — це дуже особлива пісня, в яку я вклала душу, тому і кліп на неї абсолютно особливий. Це гарне освідчення в коханні. Це почуття настільки сильне і високе, що саме воно надихнуло мене на створення такого своєрідного арт-проекту. Всі картини — втілення кохання і особливих емоцій, які з ним пов’язані. Мені хочеться увічнити це почуття так само, як великі майстри зображували своїх коханих на полотні», — ділиться Настя Каменських.

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