Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентовала новую украиноязычную лирическую песню «Обіцяю», которую дополнил невероятно красивый и концептуальный клип. Певица превратила музыкальный ролик в настоящий арт-проект. Читайте подробнее.

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Текст песни:

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Біла троянда розквітла

Я простягнула руки до світла

І новий день увірвався у місто, вмитий дощем

Біла троянда, небо блакитне

Моє кохання знову розквітне

Разом з тобою хочу прокинутись, сонце моє

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Біла троянда – полум’я ночі

Я закриваю від дотику очі

І поринаю у вимір любові і почуттів

Напевно ти скажеш, певно ти знаєш

Просто дарма ти не обіцяєш

А я обіцяю любити тебе назавжди

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Запалає наш ранок

Холод ночі залишив свій слід

Я хотіла б сказати

Що твоєю буду я назавжди

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Бути тобі морем

Небом бути зоряним

Обіцяю

Обі-обіцяю

Я тобі обіцяю

Обі-обіцяю

Шепотіло тіло

Як тебе хотіла я

Обіцяю

Обі-обіцяю

Как создавалась песня и клип Насти Каменских «Обіцяю»?

Настя Каменских презентовала новую украиноязычную лирическую песню «Обіцяю». Трек получился очень нежным и романтичным, а основным лейтмотивом композиции стала любовь. Песню дополнил невероятно красивый и концептуальный клип. Артистка, как обычно, идет впереди всех: она превратила музыкальный ролик в настоящий арт-проект.

Режиссерами видеработы стали Денис Маноха и Максим Шелковников. В видео воссоздаются картины, которые являются шедеврами мирового искусства. Настя предстает перед нами в образе Моны Лизы, Фриды Кало, Олимпии из картины Мане, олицетворяет Девушку с жемчужной сережкой Яна Вермеера, леди Лилит Данте Габриэля Россетти, одну из богинь любви и радости из картины «Весна», богиню Венеру из работы Боттичелли. В клипе также есть отсылка к живописи Ван Гога — его знаменитые «Подсолнухи», и главный фрагмент картины «Сотворение Адама», написанной великим художником эпохи Возрождения Микеланджело. Когда-то, чтобы увековечить свои чувства, художники писали картины. Именно эта идея лежит в основе видео: воссоздав известные шедевры, Настя Каменских признается в вечной любви.

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В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации, которые отражают модные тенденции нашего времени. Образы наполнены смыслами, которые сводятся к концепту недосказанности: Мона Лиза с загадочной улыбкой, Олимпия, которая манит взглядом каждого, кто осмелится посмотреть ей в глаза, девушка с жемчужной сережкой как будто застыла в моменте, обернувшись лишь на секунду.

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Картины объединяет и концепт безусловной любви, как у Фриды Кало и Диего Риверы, Густава Климта и Адели Блох-Бауэр. Настя также олицетворяет саму любовь в образе римской богини Венеры и становится одной из граций, которых в древнегреческой мифологии считали богинями целомудрия, красоты и любви.

За каждым холстом стоит трогательная история, которая обычно остается за рамой картины. Так и в клипе Насти история великой любви остается за кадром, а зрителю дается лишь тонкий намек. Одной из центральных сцен клипа является символическое воспроизведение элемента картины Микеланджело «Сотворение Адама» — тянущиеся друг к другу руки. В этот момент Настя обращается к своему возлюбленному с нежным признанием, а сам жест символизирует гигантскую творческую энергию.

«Сквозь призму картин, которые ознаменовали эпохи, мы хотели передать не только женскую красоту разных времен, но и различные архетипы. Ведь каждая героиня картины символизирует разные аспекты женской натуры», — рассказывают режиссеры клипа Денис Маноха и Максим Шелковников.

«Для меня это очень особенная песня, в которую я вложила душу, поэтому и клип на нее совершенно особенный. Это красивое признание в любви. Это чувство настолько сильное и высокое, что именно оно вдохновило меня на создание такого своеобразного арт-проекта. Все картины — воплощение любви и особенных эмоций, которые с ней связаны. Мне хочется увековечить это чувство точно так же, как великие мастера изображали своих возлюбленных на холсте», — делится Настя Каменских.

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