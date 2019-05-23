Настя Каменських та Потап: де і коли пройде весілля

Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських офіційно підтвердила свої стосунки зі співаком Олексієм Потапенком. Зіркове весілля відбудеться вже сьогодні, 23 травня. А де закохані проведуть урочистий захід? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

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Весілля століття відбудеться вже сьогодні — Настя Каменських стане нареченою Олексія Потапенка. У день свята Потап випустив кліп «Константа», в якому Настя стала головною героїнею. Артист присвятив зворушливу композицію своїй майбутній дружині. Слухаючи його трек, можна зрозуміти, що пара дуже сильно берегла стосунки від сторонніх очей.

Настя Каменських присвятила коханому ніжну пісню «Обіцяю». В кінці кліпу співачка з’являється у білій сукні, тим самим натякаючи на майбутню та дуже хвилюючу подію.

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Де і коли відбудеться весілля Насті Каменських та Потапа?

23 травня — день, який зірки обрали спеціально для свого шикарного весілля. Свято, підготовка до якого йде повним ходом, відбудеться в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі очікується багато зірок шоу-бізнесу.

Нагадаємо, для церемонії Настя Каменських обрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias».

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