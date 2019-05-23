Настя Каменских и Потап: где и когда пройдет свадьба

Судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских официально подтвердила свои отношения с певцом Алексеем Потапенко. Звездная свадьба состоится сегодня, 23 мая. А где влюбленные проведут торжественное мероприятие? Узнайте в нашем материале!

Больше по теме: Свадьба века: Настя Каменских и Потап поженились

Свадьба года состоится уже сегодня — Настя Каменских станет невестой Алексея Потапенко. В день праздника Потап выпустил клип «Константа», в котором Настя стала главной героиней. Артист посвятил трогательную композицию своей будущей жене. Слушая его трек, можно понять, что пара очень сильно оберегала отношения от лишних глаз.

Настя Каменских посвятила возлюбленному нежную песню «Обіцяю». В конце клипа певица появляется в белом платье, тем самым намекая на предстоящее и очень волнующее событие.

Больше по теме: Настя Каменских – «Обіцяю»: премьера клипа

Где и когда пройдет свадьба Насти Каменских и Потапа?

23 мая — день, который звезды выбрали специально для своей шикарной свадьбы. Торжество, подготовка к которому идет полным ходом, пройдет в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе ожидается много звезд шоу-бизнеса.

Напомним, для церемонии Настя Каменских выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ