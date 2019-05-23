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Свадьба Насти Каменских и Потапа: кадры с торжества
23.05.2019
Сегодня, 23 мая, состоялась свадьба судьи шоу «Х-фактор» Насти Каменских и известного украинского певца Алексея Потапенко. Смотрите первые кадры и видео с торжества в нашей подборке!
Больше по теме: Настя Каменских показала, как готовится к свадьбе: первые кадры
Торжество проходит в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе присутствует множество звезд украинского шоу-бизнеса. Для церемонии Настя Каменских выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias». Для жениха подобрали костюм цвета слоновой кости, который идеально дополнял платье невесты.
Влюбленные не скрывали свои чувства, когда невеста шла к алтарю жених едва сдерживал слезы. В конце свадебной церемонии Потап подхватил Настю и закружил в объятиях.
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Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk) 23 Май 2019 в 7:40 PDT
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