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Свадьба Насти Каменских и Потапа: кадры с торжества

23.05.2019

Сегодня, 23 мая, состоялась свадьба судьи шоу «Х-фактор» Насти Каменских и известного украинского певца Алексея Потапенко. Смотрите первые кадры и видео с торжества в нашей подборке! 

Больше по теме: Настя Каменских показала, как готовится к свадьбе: первые кадры

Торжество проходит в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе присутствует множество звезд украинского шоу-бизнеса. Для церемонии Настя Каменских выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias». Для жениха подобрали костюм цвета слоновой кости, который идеально дополнял платье невесты.


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Влюбленные не скрывали свои чувства, когда невеста шла к алтарю жених едва сдерживал слезы. В конце свадебной церемонии Потап подхватил Настю и закружил в объятиях.

 

 

 

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Больше по теме: Настя Каменских прокомментировала свадьбу с Потапом

 

 

 

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