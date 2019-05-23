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Настя Каменских прокомментировала свадьбу с Потапом

23.05.2019

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских станет женой известного украинского певца Алексея Потапенко. Певица впервые прокомментировала свои отношения с Потапом. Читайте подробнее. 

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Настя Каменских прокомментировала свадьбу с Потапом

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет женой Алексея Потапенко. Артистка впервые прокомментировала свои отношения с известным украинским певцом:

«Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит Потапа «Константа». Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое».

потап и настя свадьба

Настя не раз подчеркивала в своих интервью, что, по ее мнению, счастье любит тишину. Поэтому пара не спешила рассказывать о своих нежных чувствах миру, а бережно хранила их только для себя. Но так как к Насте и ее возлюбленному Алексею приковано такое же пристальное внимание, как к королевской семье, они решили, что пришло время поделиться своим счастьем с поклонниками: раз и навсегда заявить миру, что они счастливая влюбленная пара. Певица написала на страничке в социальной сети очень трогательное письмо:

«Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!»

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