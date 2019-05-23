Настя Каменських прокоментувала весілля з Потапом

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських стане дружиною відомого українського співака Олексія Потапенка. Співачка вперше прокоментувала свої стосунки з Потапом. Читайте докладніше.

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Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: Настя Каменських стане дружиною Олексія Потапенка. Артистка вперше прокоментувала свої стосунки з відомим українським співаком:

«Особливі почуття народжують особливі твори. Саме такими є пісні «Обіцяю» і новий хіт Потапа «Константа». Вслухайтеся в рядки нового треку і ви все зрозумієте. Вслухайтеся в слова моєї «Обіцяю» і ви все відчуєте. Дві ці композиції доповнюють одна одну і зливаються в єдине ціле».

Настя не раз підкреслювала в своїх інтерв’ю, що, на її думку, щастя любить тишу. Тому пара не поспішала розповідати про своїх ніжних почуттях світу, а дбайливо зберігала їх тільки для себе. Але так як до Насті і її коханому Олексію прикута така ж пильну увагу, як до королівської сім’ї, вони вирішили, що прийшов час поділитися своїм щастям з шанувальниками: раз і назавжди заявити світові, що вони щаслива закохана пара. Співачка написала на сторінці в соціальній мережі дуже зворушливий лист:

«Дякую, Потап, що оберігав нас від зайвих очей, слів, постів. Дякую, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Дякую, що ми з тобою оберігаємо наше кохання. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох! Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той самий особливий і щасливий день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами!»

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