Вчера состоялось самое громкое событие века — свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Свадьба прошла в стиле романтического бохо-рустик. Читайте в материале подробности, а также смотрите подборку трех великолепных образов невесты!

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Вчера состоялось самое громкое событие века — свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Свадьба прошла в стиле романтического бохо-рустик и все детали: от декора до нарядов невесты, были выдержаны в этой стилистике. Оформлением мероприятия занимались GG Project, а все флористические элементы, включая невероятную арку, воплотила студия Fiori. На протяжении всего великолепного торжества Настя появлялась в различных изысканных образах.

Первым стал лук, характерный для невесты, которая готовится к одному из самых важных дней –– белый нежный шелковый халат, рукава которого украшали воздушные перья. На спине изделия красовалась надпись Bride, вышитая белоснежным жемчугом. Изделие в концептуальном стиле с уникальным авторским дизайном, создали и подарили Насте близкие подруги на девичнике, который был проведен незадолго до свадьбы.

Вторым и главным образом торжества стало непревзойденное свадебное платье, поражающее своим великолепием. Исполнительница нашла то самое платье мечты для такого особенного и важного дня. Платье-конструктор бренда Galia Lahav в пол приталенного силуэта, с глубоким вырезом в районе декольте украшал нежный гипюр и деликатная вышивка ручной работы. Стоить отметить, что роскоши свадебному наряду добавляла юбка в несколько слоев с длинным шлейфом, поверх которых была тончайшая сетка и изысканная органза. Счастливая невеста выглядела неподражаемо, очаровывала своей красотой и чувственностью. По словам приближенных к певице источников, именно такой наряд представляла себе Настя для своей идеальной свадьбы и она была безумно счастлива, что ей удалось найти совершенное платье.

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