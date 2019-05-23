Настя Каменских и Потап: история любви

Судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских и артист Алексей Потапенко поженились! Сегодня, 23 мая, звезды сыграли свадьбу. Как познакомились Потап и Настя? Почему они так долго скрывали отношения? Читайте историю любви NK и Потапа в нашем материале.

Уже много лет ходили слухи, что очаровательная Настя Каменских и Потап — пара. Звезды долго скрывали свои отношения и бережно хранили их для себя. Но сегодня они решили поделиться счастьем с поклонниками и рассказать о торжественном событии — свадьбе.

Настя Каменских и Алексей Потапенко: знакомство



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Апр 2019 в 3:08 PDT

Звезды знакомы почти 13 лет: их первая встреча произошла в 2006 году. В то время Потап выступал со своим сольным проектом, но искал девушку с красивым голосом для совместного трека. У его товарища была певица, которую не могли раскрутить. Ею оказалась привлекательная Настя Каменских.

Рэпер признался, что Настя ему сначала не понравилась. Музыкант отказался записывать совместную песню и продолжил поиски. Но через некоторое время судьба снова свела начинающих артистов.

Потап не нашел лучшей замены, никто не смог посоревноваться с голосом Каменских. Они все-таки записали совместную песню, которая называлась «Без любви». Музыкальная композиция стала настоящим хитом.

Группа «Потап и Настя»

Наверняка все помнят успех украинской группы «Потап и Настя», с которой и началась история любви звездной пары. Артистов активно приглашали на мероприятия, армия их слушателей росла с каждым новым треком.

До 2016 года дуэт продолжал свое творчество. Настя Каменских и Потап выпускали успешные пластинки, песни из которых становились хитами года. В этот же период музыканты в юбилейный тур «Золотые киты».

«Потап и Настя»: пауза в творчестве

В 2017 поклонники дуєта узнали шокирующую новость — «Потап и Настя» решили взять творческую паузу. Настя Каменских начала сольную карьеру под именем NK. А Потап стал продюсером многих украинских групп. Также он создал сольный проект ПТП и стал одним из музыкантов «MOZGI». По словам артистов, отказаться от группы было очень сложно. Но звезды устали от бесконечных концертов и решили немного отдохнуть.

Свадьба Потапа и Насти Каменских

В прошлом году обаятельная Настя Каменских отдыхала Италии. Из постов звезды стало известно: артистка путешествовала не одна. Поклонники подозревали, что судья «Х-фактор»-9 отдыхает с тайным избранником. В интернете давно ходили слухи о кавалере певицы. Но она молчала о личной жизни.

Конечно, поклонники не могли пропустить многочисленные совместные выходы в свет Потапа и NK, их празднования дней рождения и многозначительные публикации в социальных сетях. Многие считали, что артисты встречаются. Но это были лишь догадки. Ни Потап, ни Настя не комментировали слухи.

И только сейчас все узнали: Настя Каменских и Алексей Потапенко вместе. Наконец-то певица официально подтвердила свои отношения с коллегой. Звездная свадьба состоялась сегодня, 23 мая. Торжество прошло в одном из загородных ресторанов Киева. Счастливая невеста уже успела поделится красивыми кадрами с подготовки к самому важному для девушки событию.

Потап признался в любви Насте, посвятив ей трогательную песню «Константа». В музыкальном клипе певица стала главной героиней. В подводке к романтичному видео рэпер объяснил, почему они так долго молчали о своей любви.

Теперь влюбленные по-настоящему счастливы. На свадьбе они не скрывали свои чувства. В конце церемонии Потап подхватил Настю и закружил в нежных объятиях.

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