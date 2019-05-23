Настя Каменських і Потап: історія кохання

Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських і артист Олексій Потапенко одружилися! Сьогодні, 23 травня, зірки зіграли весілля. Як познайомилися Потап та Настя? Чому вони так довго приховували стосунки? Читайте історію кохання NK та Потапа у нашому матеріалі.

Багато років ходили чутки, що чарівна Настя Каменських і Потап — пара. Зірки довго приховували стосунки та дбайливо зберігали їх для себе. Але сьогодні вони вирішили поділитися щастям з шанувальниками та розповісти про урочисту подію — весілля.

Настя Каменських та Олексій Потапенко: знайомство



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Апр 2019 в 3:08 PDT

Зірки знайомі майже 13 років: їхня перша зустріч відбулася у 2006 році. Тоді Потап виступав зі своїм сольним проектом, але шукав дівчину з красивим голосом для спільного треку.

У його товариша була співачка, яку не могли розкрутити. Нею виявилася приваблива Настя Каменських. Репер зізнався, що Настя йому спочатку не сподобалася. Музикант відмовився записувати спільну пісню та продовжив пошуки.

Але через деякий час доля знову звела починаючих артистів. Потап не знайшов гідної заміни, адже ніхто не зміг позмагатися з голосом Каменських. Вони все-таки записали спільну пісню, яка називалася «Без любви». Музична композиція стала справжнім хітом.

Гурт «Потап і Настя»

Напевно, всі пам’ятають успіх українського гурту «Потап і Настя», з якого почалася історія кохання зіркової пари. Артистів активно запрошували на заходи, армія їхніх слухачів росла з кожним новим треком.

До 2016 року дует продовжував свою творчість. Настя Каменських разом з Потапом випускали успішні платівки, пісні з яких ставали хітами року. У цей же період музиканти вирушили в ювілейний тур «Золоті кити».

«Потап і Настя»: пауза у творчості

У 2017 шанувальники дізналися шокуючу новину — «Потап і Настя» вирішили взяти творчу паузу. Настя Каменських почала сольну кар’єру під ім’ям NK. А Потап став продюсером багатьох українських гуртів. Також він створив сольний проект ПТП та став одним із музикантів «MOZGI».

За словами артистів, відмовитися від гурту було дуже складно. Але зірки втомилися від нескінченних концертів, тому вирішили трохи відпочити.

Весілля Потапа та Насті Каменських

Минулого року чарівна Настя Каменських відпочивала в Італії. З постів зірки стало відомо: артистка подорожувала не одна. Шанувальники підозрювали, що суддя «Х-фактор»-9 відпочиває з таємним обранцем. В інтернеті давно ходили чутки про кавалера співачки. Але вона мовчала про особисте життя.

Звичайно, шанувальники не могли пропустити численні спільні виходи у світ Потапа та NK, їхні святкування днів народження та багатозначні публікації у соціальних мережах. Багато хто вважав, що артисти зустрічаються. Але це були лише припущення. Ні Потап, ні Настя не коментували чутки.

І тільки зараз всі дізналися: Настя Каменських та Олексій Потапенко разом. Нарешті співачка офіційно підтвердила свої стосунки з колегою. Зіркове весілля відбулося сьогодні, 23 травня.

Свято пройшло в одному із заміських ресторанів Києва. Щаслива наречена вже встигла поділитися гарними кадрами з підготовки до найважливішої для дівчини події.

Потап зізнався у коханні Насті, присвятивши їй зворушливу пісню «Константа». У музичному кліпі співачка стала головною героїнею. У підводці до романтичного відео репер пояснив, чому вони так довго мовчали про свої стосунки.

Тепер закохані по-справжньому щасливі. На весіллі вони не приховували власні почуття. Наприкінці церемонії Потап підхопив Настю та закрутив у ніжних обіймах.

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