Євробачення-2019 почнеться 14 травня о 22:00! Вже у вівторок дивіться онлайн перший півфінал міжнародного конкурсу, трансляцію якого коментуватиме Сергій Притула. Детальніше про трансляцію Євробачення – в матеріалі.

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Згідно з жеребкуванням, в першому півфіналі виступатимуть 17 учасників у такому порядку:

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До слова, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

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