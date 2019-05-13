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Євробачення-2019: онлайн-трансляція першого півфіналу від 14.05.2019

13.05.2019

Євробачення-2019 почнеться 14 травня о 22:00! Вже у вівторок дивіться онлайн перший півфінал міжнародного конкурсу, трансляцію якого коментуватиме Сергій Притула. Детальніше про трансляцію Євробачення – в матеріалі.

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євробачення 2019

Згідно з жеребкуванням, в першому півфіналі виступатимуть 17 учасників у такому порядку:

  1. Кіпр: Тамта – «Replay»
  2. Чорногорія: D-moll – «Heaven»
  3. Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»
  4. Польща: Тулія – «Fire of Love»
  5. Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»
  6. Чехія: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
  7. Угорщина: Йоці Папаї – «Az én apám»
  8. Білорусь: Зена – «Like It»
  9. Сербія: Невена Божович – «Круна»
  10. Бельгія: Еліот Вассаміллет – «Wake Up»
  11. Грузія: Ото Немсадзе – «Keep On Going»
  12. Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»
  13. Ісландія: Hatari – «Hatrið mun sigra»
  14. Естонія: Віктор Крон – «Storm»
  15. Португалія: Конан Осіріс – «Telemóveis»
  16. Греція: Катерина Дуска – «Better Love»
  17. Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»

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До слова, всі пісні країн – учасниць Євробачення-2019 ви можете прослухати на нашому сайті!

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