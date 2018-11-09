Фронтмен Epolets Паша Варениця представив дебютний реліз сольного проекту

Учасник «Х-фактор»-6 і фронтмен гурту Epolets Паша Варениця представив дебютний реліз сольного проекту «Мауглi». Читайте подробиці.

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Фронтмен Epolets Паша Варениця наважився на сміливий експеримент. У своєму новому сольному проекті «Мауглi» він об’єднав відв’язні гітарні ритми і прилипливі денс-мелодії. Його ліричний герой – безрозсудний, але чарівний марнотратник життя.

«Для мене цей проект немов відпустка від важких думок. Ці пісні – справжні саундтреки мого життя!», – говорить Паша.

За словами музиканта, проект «Мауглi» буде існувати паралельно з гуртом Epolets.

«У гурту немає ніяких проблем! Ми продовжуємо разом працювати над музикою. Але тепер я точно знаю, чим зможу зайняти свій вільний час. «Мауглi» – це ще одна частина мене», – зізнається Павло.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня Epolets відіграли великий сольний концерт в клубі Atlas – перший в 2018 році. Epolets відомі, як один із кращих живих складів української рок-сцени. За останні кілька років гурт дав понад 200 концертів. У дискографії гурту 4 альбоми.

Дивіться виступ Паші Варениці на «Х-фактор»-6:

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