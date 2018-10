Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» на СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) презентує свій перший професійний музичний кліп і авторську пісню «Вода ледяная». Читайте докладніше.

Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» на СТБ Міша Панчишин презентує свій перший професійний музичний кліп і авторську пісню «Вода ледяная». Відсьогодні пісня запущена в ротацію на радіо. Цю композицію артист написав після розставання з коханою дівчиною.

Створенням кліпу керував відомий музичний продюсер Вадим Лисиця, який також співпрацює з Мішею як саунд-продюсер. Вадим впевнений, що саме в композиції «Вода ледяная» співак проявив себе максимально емоційно, і в ній є той сенс, який буде дуже близький слухачам артиста.

Режисером кліпу став Іоанн Зенков.

Фінансову підтримку надає телеканал СТБ в рамках винагороди Михайла за перемогу в шоу.

Я видел море внутри твоих зениц.

Волны разбивались в скалы твоих губ.

Я был сброшен из края твоих ресниц.

Любил тебя, но не настолько,

Не настолько глуп.

Вода ледяная, вернись на берег.

Девочка тонет от своих истерик,

Колени подгибаются, зажимается грудь,

Она умела плавать но хотела утонуть.

Найду наши чувства на дне твоих синих глаз,

Мне не хватает воздуха выбраться наружу.

Я нырял уже сотни раз,

И что я там обнаружу?

Промок, где пусто, от твоих не касаний.

Трогай руками, медленно тот ток пуская.

Нежная, самодовольная девочка,

Мокрая в стелечку,

Мечтает о море, где люди не тонут,

Бред под бутылочку.

Никогда не хотел отдавать тебя морю, мне боль будет

С соленой водой, жить с мечтой,

Где не мой поцелуй Белоснежку разбудит.

Как понимать раны от пара,

Если из крана вода ледяная.

Знаю градус постели твоей,

Но не помню когда засыпаешь.

Напомни, родная,

О чем ты мечтаешь.

Но вода ледяная,

И ты глаза закрываешь.

Вода ледяная, вернись на берег.

Девочка тонет от своих истерик,

Колени подгибаются, зажимается грудь,

Она умела плавать, но хотела утонуть.

Подивитися кліп на пісню «Вода ледяная» можна за посиланням:

Нагадаємо, Михайло Панчишин — переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» на СТБ. За освітою хлопець кухар-кондитер, проте музика завжди приваблювала Мішу набагато більше, ніж кулінарія. На шоу «Х-фактор» він ішов з мрією стати головним рокером України, а також зізнався, що хотів би знайти особисте щастя. Наставником Михайла на проекті був суддя Дмитро Шуров (Pianoбой). За перемогу у 8 сезоні шоу Міша отримав від телеканалу СТБ професійну підтримку на суму 1 млн грн: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

