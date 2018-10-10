Победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» на СТБ Миша Панчишин (Ptashkin) презентует свой первый профессиональный музыкальный клип и авторскую песню «Вода ледяная». Читайте подробнее.

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Победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» на СТБ Миша Панчишин презентует свой первый профессиональный музыкальный клип и авторскую песню «Вода ледяная». Песня с сегодняшнего дня запущена в ротацию на радио. Эту композицию артист написал после расставания с любимой девушкой.

«Я длительное время переживал по утраченной любви, я был в депрессии. Надеюсь, слушатели узнают в песне себя, ведь подобные эмоции хоть раз в жизни переживал каждый из нас», — рассказывает он.

Созданием клипа руководил известный музыкальный продюсер Вадим Лисица, который также сотрудничает с Мишей в качестве саунд-продюсера. Вадим уверен, что именно в композиции «Вода ледяная» певец проявил себя максимально эмоционально, и в ней есть тот смысл, который будет очень близок слушателям артиста.

«Я и представить не мог, что с музыкальным продюсером может быть настолько легко и интересно работать, думал, что он захочет меня кардинально менять, а получилось все наоборот, Вадим ценит меня таким, какой я есть, а я ему полностью доверяю», — признается Миша.

Режиссером клипа стал Иоанн Зенков.

Финансовую поддержку оказывает телеканал СТБ в рамках вознаграждения Миши за победу в шоу.

Текст песни Миши Панчишина «Вода ледяная»

Я видел море внутри твоих зениц.

Волны разбивались в скалы твоих губ.

Я был сброшен из края твоих ресниц.

Любил тебя, но не настолько,

Не настолько глуп.

Вода ледяная, вернись на берег.

Девочка тонет от своих истерик,

Колени подгибаются, зажимается грудь,

Она умела плавать но хотела утонуть.

Найду наши чувства на дне твоих синих глаз,

Мне не хватает воздуха выбраться наружу.

Я нырял уже сотни раз,

И что я там обнаружу?

Промок, где пусто, от твоих не касаний.

Трогай руками, медленно тот ток пуская.

Нежная, самодовольная девочка,

Мокрая в стелечку,

Мечтает о море, где люди не тонут,

Бред под бутылочку.

Никогда не хотел отдавать тебя морю, мне боль будет

С соленой водой, жить с мечтой,

Где не мой поцелуй Белоснежку разбудит.

Как понимать раны от пара,

Если из крана вода ледяная.

Знаю градус постели твоей,

Но не помню когда засыпаешь.

Напомни, родная,

О чем ты мечтаешь.

Но вода ледяная,

И ты глаза закрываешь.

Вода ледяная, вернись на берег.

Девочка тонет от своих истерик,

Колени подгибаются, зажимается грудь,

Она умела плавать, но хотела утонуть.

Посмотреть клип на песню «Вода ледяная» можно по ссылке:





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Напомним, Михаил Панчишин — победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» на СТБ. По образованию парень повар-кондитер, однако музыка всегда привлекала Мишу гораздо больше, чем кулинария. На шоу «Х-фактор» он шел с мечтой стать главным рокером Украины, а также признавался, что хотел бы найти личное счастье. Наставником Миши на проекте был судья Дмитрий Шуров (Pianoбой). За победу в 8 сезоне шоу Миша получил от телеканала СТБ профессиональную поддержку на сумму 1 млн грн: запись песни, клип и ротацию на радио.



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