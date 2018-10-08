Финалист «Евровидения-2018» MELOVIN выпустил украиноязычный осенний трек «З тобою, зі мною, і годі». Читайте подробнее.

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Вслед за англоязычной композицией «That’s Your Role», представитель Украины на «Евровидении-2018» представил публике новую песню на украинском – «З тобою, зі мною, і годі». Автором музыки и слов выступил сам MELOVIN, саундпродюсером – Антон Карский.

«Эту песню я написал после ссоры с близким мне человеком», – говорит артист. – «У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Так вот, «З тобою, зі мною, і годі» – песня о том, что «колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю», что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка».

«З тобою, зі мною, і годі» – не первая украиноязычная композиция в репертуаре MELOVIN. Ранее артист уже презентовал песни «Світ в полоні» и «Шлях» на украинском языке.

Текст песни MELOVIN’а «З тобою, зі мною, і годі»

До нас пришла осінь,

А ти сидиш один лиш сам

У темній кімнаті,

В своих обіймах сам на сам

Тримайся, ми поруч

Думки на виворіт тримай

І знай що навколо,

Все блідо-чорне як зазвичай

Колись побачимо світ ми навколо

Кольоровий, знайомий до болі

І не хвилюйся ми всі знайомі

З тобою, зі мною, і годі

До нас прийшла осінь

І темний світ тебе знайшов

Ми думали разом

Щоб я від тебе не пішов

Тримайся, ми поруч

Думки навиворіт тримай

І знай що навколо

Все блідо-чорне, як зазвичай.

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