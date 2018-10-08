Финалист «Евровидения-2018» MELOVIN выпустил украиноязычный осенний трек «З тобою, зі мною, і годі». Читайте подробнее.
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Вслед за англоязычной композицией «That’s Your Role», представитель Украины на «Евровидении-2018» представил публике новую песню на украинском – «З тобою, зі мною, і годі». Автором музыки и слов выступил сам MELOVIN, саундпродюсером – Антон Карский.
«Эту песню я написал после ссоры с близким мне человеком», – говорит артист. – «У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Так вот, «З тобою, зі мною, і годі» – песня о том, что «колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю», что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка».
«З тобою, зі мною, і годі» – не первая украиноязычная композиция в репертуаре MELOVIN. Ранее артист уже презентовал песни «Світ в полоні» и «Шлях» на украинском языке.
Текст песни MELOVIN’а «З тобою, зі мною, і годі»
До нас пришла осінь,
А ти сидиш один лиш сам
У темній кімнаті,
В своих обіймах сам на сам
Тримайся, ми поруч
Думки на виворіт тримай
І знай що навколо,
Все блідо-чорне як зазвичай
Колись побачимо світ ми навколо
Кольоровий, знайомий до болі
І не хвилюйся ми всі знайомі
З тобою, зі мною, і годі
До нас прийшла осінь
І темний світ тебе знайшов
Ми думали разом
Щоб я від тебе не пішов
Тримайся, ми поруч
Думки навиворіт тримай
І знай що навколо
Все блідо-чорне, як зазвичай.
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