Фіналіст «Євробачення-2018» MELOVIN випустив україномовний осінній трек «З тобою, зі мною, і годі». Читайте докладніше.

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Слідом за англомовною композицією «That’s Your Role», представник України на «Євробаченні-2018» представив публіці нову пісню українською — «З тобою, зі мною, і годі». Автором музики і слів виступив сам MELOVIN, саундпродюсером — Антон Карський.

«Цю пісню я написав після сварки з близькою мені людиною», — говорить артист. — «У всіх нас бувають нелегкі часи, коли здається, що весь світ проти тебе, що все навколо вже ніколи не буде кольоровим, тільки чорно-білим, а особливо це почуття загострюється восени. Всі ми хоч раз в житті зазнавали так званої осінньої депресії. Так ось, «З тобою, зі мною, і годі» — пісня про те, що «колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю», що сірість — це не назавжди. Сподіваюся, що комусь вона допоможе впоратися з тією самою депресією, як зазвичай мені допомагає улюблена музика».

«З тобою, зі мною, і годі» – не перша україномовна композиція в репертуарі MELOVIN. Раніше артист вже презентував пісні «Світ в полоні» та «Шлях» українською мовою.

Текст пісні MELOVIN’а «З тобою, зі мною, і годі»

До нас пришла осінь,

А ти сидиш один лиш сам

У темній кімнаті,

В своих обіймах сам на сам

Тримайся, ми поруч

Думки на виворіт тримай

І знай що навколо,

Все блідо-чорне як зазвичай

Колись побачимо світ ми навколо

Кольоровий, знайомий до болі

І не хвилюйся ми всі знайомі

З тобою, зі мною, і годі

До нас прийшла осінь

І темний світ тебе знайшов

Ми думали разом

Щоб я від тебе не пішов

Тримайся, ми поруч

Думки навиворіт тримай

І знай що навколо

Все блідо-чорне, як зазвичай.

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