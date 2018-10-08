Фіналіст «Євробачення-2018» MELOVIN випустив україномовний осінній трек «З тобою, зі мною, і годі». Читайте докладніше.
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Слідом за англомовною композицією «That’s Your Role», представник України на «Євробаченні-2018» представив публіці нову пісню українською — «З тобою, зі мною, і годі». Автором музики і слів виступив сам MELOVIN, саундпродюсером — Антон Карський.
«Цю пісню я написав після сварки з близькою мені людиною», — говорить артист. — «У всіх нас бувають нелегкі часи, коли здається, що весь світ проти тебе, що все навколо вже ніколи не буде кольоровим, тільки чорно-білим, а особливо це почуття загострюється восени. Всі ми хоч раз в житті зазнавали так званої осінньої депресії. Так ось, «З тобою, зі мною, і годі» — пісня про те, що «колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю», що сірість — це не назавжди. Сподіваюся, що комусь вона допоможе впоратися з тією самою депресією, як зазвичай мені допомагає улюблена музика».
«З тобою, зі мною, і годі» – не перша україномовна композиція в репертуарі MELOVIN. Раніше артист вже презентував пісні «Світ в полоні» та «Шлях» українською мовою.
Текст пісні MELOVIN’а «З тобою, зі мною, і годі»
До нас пришла осінь,
А ти сидиш один лиш сам
У темній кімнаті,
В своих обіймах сам на сам
Тримайся, ми поруч
Думки на виворіт тримай
І знай що навколо,
Все блідо-чорне як зазвичай
Колись побачимо світ ми навколо
Кольоровий, знайомий до болі
І не хвилюйся ми всі знайомі
З тобою, зі мною, і годі
До нас прийшла осінь
І темний світ тебе знайшов
Ми думали разом
Щоб я від тебе не пішов
Тримайся, ми поруч
Думки навиворіт тримай
І знай що навколо
Все блідо-чорне, як зазвичай.
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