Суддя шоу «Х-фактор» Настя Каменських масштабно презентувала свій перший сольний альбом «No Komments» і кліп на гучний хіт «LOMALA». Вечірка пройшла в модному київському ресторані, який на один вечір перетворився на справжні небезпечні джунглі з секретними зонами, дикими тваринами і містичними символами. Читайте докладніше.

Підтримати і відсвяткувати прем’єру сольного альбому Насті Каменських прийшли друзі і колеги співачки: Маша Єфросиніна, Олексій Потапенко (Потап), Соня Плакидюк, Річард Горн, Сергій Притула з дружиною, Олександр Скічко, Руслан Квінта та інші. Ведучим вечора був Володимир Остапчук.

На сцені перед гостями артистка з’явилася зі своїм балетом в сексуальних леопардових образах. Співачка виконала найпопулярніші хіти, нові пісні, що увійшли до альбому, а також нову іспано-англійську пісню Peligroso. В кінці виступу співачка висловила особливу подяку Потапу, Вадиму Лисиці, Роману Катруку, Антону Крайнову за роботу над альбомом «No Komments», а також всій своїй команді #NKteam за ті результати, які вони разом досягли менше ніж за рік.

Уже цієї суботи, 13 жовтня, ви побачите улюбленицю мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг в Чернівцях здивує вас неймовірною кількістю талантів на одній сцені. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

