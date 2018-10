У міжнародний день дівчат суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських презентувала кліп на пісню «LOMALA». Дивіться бекстейдж зйомок нової відеороботи, який співачка опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі NKofficial прямо зараз!

випустила кліп на пісню «LOMALA» в тандемі з одним із найталановитіших режисерів України — Танею Муіньо. Співачка постала перед глядачами в абсолютно новому, невластивому їй образі!

Нагадаємо, серед найвідоміших робіт режисера кліп на пісню «Кружит» для учасника першого сезону шоу «Х-фактор» Дмитра Монатіка.

Уже цієї суботи, 13 жовтня, ви побачите улюбленицю мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Кастинг в Чернівцях здивує вас неймовірною кількістю талантів на одній сцені. Такого ви ще не бачили — не пропустіть!

