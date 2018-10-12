В международный день девочек судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских презентовала клип на песню «LOMALA». Смотрите бэкстейдж съемок новой видеоработы, который певица опубликовала на своем официальном YouTube-канале NKofficial прямо сейчас!

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Как создавался клип Насти Каменских «LOMALA»?

Настя Каменских выпустила клип на песню «LOMALA» в тандеме с одним из самых талантливых режиссеров Украины — Таней Муиньо. Видеоработа демонстрирует оголенность чувств, когда мы любим. По задумке режиссера балет раздевается и своим танцем передает, что нас может ломать от настоящих чувств, поэтому хореография в клипе по задумке хореографа-постановщика из команды Муиньо в качестве метафоры демонстрирует переломы. Видеоработа насыщена яркими и уникальными образами, которые однозначно удивят поклонников певицы.

Напомним, что Настя Каменских недавно вернулась из Америки, где представила свой новый двуязычный хит под названием Peligroso. Песня на испанском и английском языках прозвучала в программе наиболее рейтингового и масштабного испаноязычного утреннего телешоу в Америке ¡Despierta América! на телеканале Univision. В рамках промотура #peligrosopromorun певица также побывала на эфирах самых рейтинговых программ, таких как: Total Acceso, Noticias, Titulares y Mas на телеканале Telemundo (второй по величине испаноязычной телекоммуникационной компании в США после Univision).

Кроме этого, Настя дала несколько интервью для интернет-изданий, среди которых всеми известный People en Espanol. Это были первые в жизни поп-дивы интервью полностью на испанском языке и артистка просто потрясла местную аудиторию своим превосходным знанием испанского языка.

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Уже в эту субботу, 13 октября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг в Черновцах удивит вас невероятным количеством талантов на одной сцене. Такого вы еще не видели — не пропустите!

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