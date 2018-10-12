Судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских масштабно презентовала свой первый сольный альбом «No Komments» и клип на нашумевший хит «LOMALA». Вечеринка прошла в модном киевском ресторане, который на один вечер превратился в настоящие опасные джунгли с секретными зонами, дикими животными и мистическими символами. Читайте подробнее.

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Поддержать и отпраздновать премьеру сольного альбома Насти Каменских пришли друзья и коллеги певицы: Маша Ефросинина, Алексей Потапенко (Потап), Соня Плакидюк, Ричард Горн, Сергей Притула с супругой, Александр Скичко, Руслан Квинта и другие. Ведущим вечера был Владимир Остапчук.

На сцене перед гостями артистка появилась со своим балетом в сексуальных леопардовых образах. Певица исполнила самые популярные хиты, новые песни, вошедшие в альбом, а также новую испано-английскую песню Peligroso. В конце выступления певица выразила особую благодарность Потапу, Вадиму Лисице, Роману Катруку, Антону Крайнову за работу над альбомом «No Komments», а также всей своей команде #NKteam за те результаты, которые они вместе достигли меньше чем за год.

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