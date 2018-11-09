Участник «Х-фактор»-6 и фронтмен группы Epolets Паша Вареница представил дебютный релиз сольного проекта «Мауглi». Читайте подробности.

Больше по теме: Судья шоу «Х-фактор» Настя Каменских масштабно презентовала свой первый сольный альбом «No Komments»

Фронтмен Epolets Паша Вареница решился на смелый эксперимент. В своем новом сольном проекте «Мауглi» он объединил отвязные гитарные ритмы и прилипчивые дэнс-мелодии. Его лирический герой – безрассудный, но обаятельный прожигатель жизни.

«Для меня этот проект словно отпуск от тяжелых мыслей. Эти песни – настоящие саундтреки моей жизни!», – говорит Паша.

По словам музыканта, проект «Мауглi» будет существовать параллельно с группой Epolets.

«В группе нет никаких проблем! Мы продолжаем вместе работать над музыкой. Но теперь я точно знаю, чем смогу занять свое свободное время. «Мауглi» – это еще одна часть меня», – признается Павел.

Больше по теме: Победитель «Х-фактора» Миша Панчишин (Ptashkin) презентует первый клип

Стоит напомнить, что в конце октября Epolets дали большой сольный концерт в клубе Atlas – первый в 2018 году. Epolets известны, как один из лучших живых составов украинской рок-сцены. За последние несколько лет группа дала более 200 концертов. В дискографии группы 4 номерных альбома.

Смотрите выступление Паши Вареницы на «Х-фактор»-6:

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ