Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник поділився своїми місцями сили

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник зараз у всеукраїнському турі «Ты в курсе». Артист розповів про свої місця сили і як вони повертають життєву енергію. Читайте докладніше!

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Олег Винник зараз мандрує Україною в рамках концертного туру «Ты в курсе». Перед тим, як виступити у столичному Палаці спорту, виконавець дав низку концертів у східних і південних регіонах країни. Програма «Ты в курсе» прозвучала в Миколаєві, Херсоні, Маріуполі, Бердянську, Запоріжжі та інших містах. Співак регулярно ділиться з шанувальниками свіжими фото зі всеукраїнського туру на своїй сторінці в Instagram.

«Все прекрасне і чарівне поруч. Іноді, щоб повернути життєву енергію, досить підзарядитися в місцях сили, яких в Україні дуже багато. У Миколаєві — одне з таких», — розповідає Олег.

Нагадаємо, у випуску 8 «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів про музичні здібності свого кота. Домашній улюбленець навіть допомагає співакові створювати хіти!

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