Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник поделился своими местами силы

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник сейчас находится во всеукраинском туре «Ты в курсе». Артист рассказал о своих местах силы и как они возвращают жизненную энергию. Читайте подробнее!

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Сейчас Олег Винник путешествует по Украине в рамках концертного тура «Ты в курсе». Перед тем, как выступить в столичном Дворце спорта, исполнитель дал ряд концертов в восточных и южных регионах страны. Программа «Ты в курсе» прозвучала в Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Бердянске, Запорожье и других городах. Певец регулярно делится с поклонниками свежими фото со всеукраинского тура на своей страничке в Instagram.

«Все прекрасное и волшебное рядом. Иногда, чтобы вернуть жизненную энергию, достаточно подзарядиться в местах силы, которых в Украине очень много. В Николаеве — одно из таких», — рассказывает Олег.

Напомним, в выпуске 8 «Х-фактор»-9 Олег Винник рассказал о музыкальных способностях своего кота. Домашний любимец даже помогает певцу создавать хиты!

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