Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник рассказал, кто ему помогает создавать хиты

В выпуске 8 «Х-фактор»-9 Олег Винник рассказал о музыкальных способностях своего кота. Домашний любимец даже помогает певцу создавать хиты! Читайте подробности далее.

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Олег Винник поделился историей о своем коте. Когда всенародный любимец записывает свои новые песни, кот всегда находится рядом с ним в студии и даже помогает создавать хиты. Взяв пушистого любимца на руки и под звуки «мяу», исполнитель даже записал песню «Тая-Тай»!

«Буду записывать 24 часа, он будет рядом со мной все это время», — рассказывает певец.

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Напомним, в рамках тура «Ты в курсе» Олег Винник даст два концерта, 7 и 9 ноября, в столичном Дворце спорта. Шоу на киевской сцене будет абсолютно уникальным и не похожим на все предыдущие выступления певца. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера.

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