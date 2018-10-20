Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів, хто йому допомагає створювати хіти

У випуску 8 «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів про музичні здібності свого кота. Домашній улюбленець навіть допомагає співакові створювати хіти! Читайте подробиці далі.

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Олег Винник поділився історією про свого кота. Коли всенародний улюбленець записує свої нові пісні, кіт завжди знаходиться поряд з ним в студії і навіть допомагає створювати хіти. Взявши пухнастого улюбленця на руки і під звуки «няв», виконавець навіть записав пісню «Тая-Тай»!

«Буду записувати 24 години, він буде поруч зі мною весь цей час», — розповідає співак.

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Нагадаємо, в рамках туру «Ты в курсе» Олег Винник дасть два концерти, 7 і 9 листопада, в столичному Палаці спорту. Шоу на київській сцені буде абсолютно унікальним і не схожим на всі попередні виступи співака. На глядачів чекає абсолютно нова сцена і візуалізація, яскраві спецефекти, а також креативні постановки і театралізовані номери.

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