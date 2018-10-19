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Телеканал СТБ / Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів, як підкорює жіночі серця

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів, як підкорює жіночі серця

Телеканал СТБ

Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник розповів, чи доводилося йому використовувати будь-які прийоми, щоб привернути увагу дівчат. Музикант також поділився в інтерв’ю одному з популярних українських глянців, для кого він співає на корпоративах і чим запам’ятається глядачеві його нове шоу. Читайте докладніше.

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олег винник рассказал как покоряет женские сердца

Напередодні великих сольних концертів у київському Палаці спорту, які відбудуться 7 і 9 листопада, співак розповів подробиці шоу. За словами виконавця, у кожного номера, який буде показаний під час прийдешніх концертів на столичному майданчику, є індивідуальний концепт.

«У кожної пісні своя історія і своя картинка. На 80% всі постановки ми вже затвердили, і я вніс свої правки. Буде дуже цікаво і різноманітно, абсолютно не так, як зазвичай. Ну і феєричні спецефекти — куди ж без них!» — заінтригував музикант.

олег винник рассказал как покоряет женские сердца

Феноменальний успіх співака викликає інтерес не лише у потенційної аудиторії Винника. На питання журналістів, чи важливо для артиста, щоб на концерті була виключно його публіка, виконавець відповів:

«Бували випадки, коли в залі на 50% був не мій глядач. Але я — артист. І навіть «не мій» глядач після мого концерту часто каже: «Респект!».

Олег Винник

Крім того, музикант зазначив, що навіть на корпоративах він — не випадковий виконавець:

«Мене не замовляють в обоймі артистів. По-перше, дозволити собі Винника на корпоративі можуть не всі, по-друге, ці люди на 100% знають, чому хочуть запросити саме мене, у них є список пісень, які вони хочуть почути».

Олег Винник

Улюбленець публіки також зізнався, що у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб зацікавити дівчину.

«Всі знайомства були успішними. Все виходило без «планів Барбаросса». Не знаю, харизма це чи талант, але я завжди користувався попитом у прекрасної статі», — відверто розповів артист.

Уже цієї суботи, 20 жовтня, ви побачите улюбленця мільйонів у продовженні 9 сезону шоу «Х-фактор». Не пропустіть!

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За матеріалами інтерв’ю для журналу «Отдохни»

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