Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник рассказал, как покоряет женские сердца

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник рассказал, приходилось ли ему использовать какие-либо приемы, чтобы привлечь внимание девушек. Музыкант также поделился в интервью одному из самых популярных украинских глянцев, для кого он поет на корпоративах и чем запомнится зрителю его новое шоу. Читайте подробнее.

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В преддверии больших сольных концертов в киевском Дворце спорта, которые состоятся 7 и 9 ноября, певец рассказал подробности шоу. По словам исполнителя, у каждого номера, который будет показан во время грядущих концертов на столичной площадке, есть индивидуальный концепт.

«У каждой песни будет своя история и своя картинка. На 80% все постановки мы уже утвердили, и я внес свои правки. Будет очень интересно и разнообразно, абсолютно не так, как обычно. Ну и феерические спецэффекты — куда же без них!» — заинтриговал музыкант.

Феноменальный успех певца вызывает интерес не только у потенциальной аудитории Винника. На вопрос журналистов, важно ли для артиста, чтобы на концерте была исключительно его публика, исполнитель ответил:

«Бывали случаи, когда в зале на 50% был не мой зритель. Но я — артист. И даже «не мой» зритель после моего концерта часто говорит: «Респект!».

Кроме того, музыкант отметил, что даже на корпоративах он – не случайный исполнитель:

«Меня не заказывают в обойме артистов. Во-первых, позволить себе Винника на корпоративе могут не все, во-вторых, эти люди на 100% знают, почему хотят пригласить именно меня, у них есть список песен, которые они хотят услышать».

Любимец публики также признался, что у него никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заинтересовать девушку.

«Все знакомства были успешными. Все получалось без «планов Барбаросса». Не знаю, харизма это или талант, но я всегда пользовался спросом у прекрасного пола», — откровенно рассказал артист.

Уже в эту субботу, 20 октября, вы увидите любимца миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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По материалам интервью для журнала «Отдохни»

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