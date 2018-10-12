Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник впервые показал свою семью и места детства. Читайте подробнее.

Больше по теме: Кому будет шептать на ушко Олег Винник на «Х-фактор»-9

Олег Винник впервые приоткрыл для зрителей завесу личной жизни. Певец показал дом, в котором жила его мама, познакомил с сестрой и племянниками, а также поделился детскими воспоминаниями.

На малой родине артиста, в селе Червоный Кут Жашковского района Черкасской области у Олега много памятных мест.

«Тут были мои первые дискотеки, где я играл на гитаре», — рассказал музыкант, показывая стены бывшего клуба. — К нам часто приезжали ребята из других сел, из района, с. Жашкова, на «Чезетах», на «Явах». Светомузыка была».

«Я счастлив, что у меня есть мои сокровенные люди, к которым я могу приехать. Любите своих родных и как можно чаще приезжайте к ним», — отметил Олег Винник.

Больше по теме: За кого заступились Андрей Данилко и Олег Винник на «Х-фактор»-9

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ