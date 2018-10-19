Олег Винник за кермом «БелАЗа» придивляється нові концертні майданчики

Олег Винник в рамках туру «Ты в курсе» виступив з концертом в місті Кривий Ріг. Артиста запросили на екскурсію на ПГЗК, де співак зміг побувати за кермом справжнього «БелАЗа». Фотозвіт і подробиці дивіться далі.

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Олег Винник приїхав до міста Кривий Ріг в рамках туру «Ты в курсе». Улюбленця мільйонів запросили з екскурсією на Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК). Це один з основних виробників залізорудної сировини в Україні.

Співак був вражений побаченими кар’єрами і працею працівників комбінату. Під час екскурсії співак навіть зміг побувати за кермом «БелАЗа» — кар’єрного самоскида, розробленого як машина високого технічного рівня.

Нагадаємо, в рамках туру «Ты в курсе» Олег Винник дасть два концерти в столичному Палаці спорту. Шоу на київській сцені буде абсолютно унікальним і не схожим на всі попередні виступи співака. На глядачів чекає абсолютно нова сцена і візуалізація, яскраві спецефекти, а також креативні постановки і театралізовані номери.

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