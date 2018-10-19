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Телеканал СТБ / Олег Винник за рулем «БелАза» присматривает новые концертные площадки

Олег Винник за рулем «БелАза» присматривает новые концертные площадки

Телеканал СТБ

Олег Винник в рамках тура «Ты в курсе» выступил с концертом в городе Кривой Рог. Артиста пригласили на экскурсию на ЮГОК, где певец смог побывать за рулем настоящего «БелАЗа». Фотоотчет и подробности смотрите далее.

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Олег Винник за рулем «БелАЗа» присматривает новые концертные площадки

Олег Винник приехал в город Кривой Рог в рамках тура «Ты в курсе». Любимчика миллионов пригласили с экскурсией на Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК). Это один из основных производителей железорудного сырья в Украине.

Певец был впечатлен увиденными карьерами и трудом работников комбината. Во время экскурсии певец даже смог побывать за рулем «БелАЗа» —  карьерного самосвала, разработанного как машина высокого технического уровня.


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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, в рамках тура «Ты в курсе» Олег Винник даст два концерта в столичном Дворце спорта. Шоу на киевской сцене будет абсолютно уникальным и не похожим на все предыдущие выступления певца. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуализация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера.

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